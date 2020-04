Tatár Csilla nyíltan elmondta a véleményét azokról, akik nem képesek otthon maradni. A posztja alatt elszabadult a pokol, ezért ma törölte az írást.



,,Remélem, mind nagyon jól érzitek magatok..biztosan így van, hiszen szuper lehet ilyen időben kint lenni a szabadban, mozogni, hülyéskedni a haverokkal, találkozni a rokonokkal! Megértem, hogy nincs rajtatok maszk, hiszen abban nagyon nehéz levegő után kapkodni akkor, amikor az ember szalad egy labda után! Irigykedünk mindannyian, akik 4. hete maximum 30 percre hagyjuk el a gyerekeinkkel az otthonainkat, annak reményében, hogy minél hamarabb vége lesz ennek az egész szörnyűségnek. Irigykednek a környék vendéglátósai is, akik már hetek óta bezártak, és azon imádkoznak, hogy valahogy túléljék, mind anyagilag, mind lelkileg ezt az időszakot. A sarkon lévő gyógyszertár dolgozói is élvezik a parkból beszűrődő kacajokat, mert ez talán feledteti velük, hogy reggel nyolc óta, kígyózó sorokban állnak az ajtajuk előtt az emberek, és ki kedvesebben, ki arrogánsabban követeli tőlük a 6 havi gyógyszeradagját! Köszönik a terhes nők is, akik irtó hálásak azért, hogy senki sem fogja "zavarni" őket a szülőszobán, mert ha nektek köszönhetően tovább durvul a járvány, nemhogy apuka, de szülésznő sem lesz majd, aki csatasorba tud állni! Remélem, szépen lebarnultatok és kimozogtátok magatokat" – írta a közösségi oldalán Tatár Csilla