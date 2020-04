Ilyés Jenifer legújabb fotója egy kis motivációt adhat mindenkinek, hogy mozogjanak a karantén ideje alatt is.

A meseszép énekesnőnek nem csak a hangja szédületes, hanem az alakja is. Ezt bizonyítja legutóbbi képe is, ami ugyan nem most készült róla, hanem 3 évvel ezelőtt, a Magyarország Szépe versenyén. Az elkapott pillanat alapján pedig úgy tűnik, igencsak élvezte, hogy mindenki őt csodálja.