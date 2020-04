Jó, lássuk be, hogy a szabadtéri programokat, a barátokkal és családdal történő találkozásokat most sajnos hanyagolnunk kell, nem ülhetünk ki a napsütésbe kávézni, fröccsözni, sörözni, maximum a kertbe vagy a teraszra, de azért ne temessük a tavaszt. Az élet így is megy tovább, s habár túl sok helyen nem viselhetjük őket – kivéve, aki otthon is szereti a legjobb formáját hozni – azért idén is megjelentek a tavaszi sminktrendek, amelyekkel kapcsolatban már csak azért is érdemes tájékozódnunk, mert lesz itt még nyár, lesz itt még nyüzsgés, pezsgés, buli, tánc, amikor kamatoztathatjuk majd ezt a tudást is.



A tavaszi/ nyári sminktrendekre általában a könnyedség jellemző

Mivel itt a jó idő, a nehéz, magas fedésű anyagokat, a millió rétegben felvitt, viaszhatásúan tökéletes sminkeket érdemes hanyagolni, hiszen kinek lenne előnyös egy lefolyt alapozó, ráadásul a verőfényes napsütésben bizony maszkhatású lesz az ilyen make-up, otthon, a tükör előtt hiába láttuk szépnek. Úgyhogy éljen a természetesség, ami nem egyenlő a pucér arccal, csupán némi rafinériával kell megválogatnunk, hogy mit és mennyit használjunk a sminkpalettánkból.

Kezdjük is az alapokkal, szó szerint

Bármilyen alapozóra is esik a választásunk – BB, CC vagy klasszikus alapozó - törekedjünk arra, hogy annyi anyagot vigyünk fel az arcunkra, ami nem változtat minket porcelánbabává. Nincs szükség arra, hogy makulátlan bőrképet varázsoljunk, bőven elég, ha egységesítjük az összképet és ahol esetleg korrekcióra van szükség, oda pöttyintünk még egy kis korrektort. Mi sem bizonyítja jobban, hogy a tökéletlenség ma mennyire trend, mint az, hogy a néhány éve még szépséghibának számító szeplők ma igazi reneszánszukat élik.

A természetesség híveinek

Mindenki, aki jobban kedveli a természetes megjelenést, annak az idei divat bizony igencsak kedvez. Ők a natúr alapra felvihetnek egy rózsás, barackos arcpírt, amit nyugodtan használhatnak a szemhéjunkra is a naiva hatás fokozása érdekében. Már csak némi csillogás a szemzugba és az arccsontra, leheletnyi szempillaspirál, kis színezett ajakápoló vagy vizes hatású szájfény és máris teljes, természetes pompájukban ragyoghatnak az idei trendnek megfelelően.

Ha nem elég, színezd újra

Nem kell azonban azoknak sem elkeseredniük, akiknek a fenti minimál smink nem elég, akik jobban szeretik a vadabb árnyalatokat, a merészebb formákat és a művészien kivitelezett színkavalkádot. A naiva stílus mellet ugyanis újra életre kelnek a '60-as évek ikonikus kék szemfestékei,sőt a színes, szinte vászonra festett hatású, foltos szemhéjfestés is. A klasszikus smokey eye sem tud kimenni a divatból, annyi különbséggel, hogy idén nem kell a tökéletes precizitásra törekedni, kezeljük az ecsetet hanyagul, mert a végeredmény így lesz igazán trendi. Ami a szánkat illeti a natúr, babás, nedvesen csillogó ajkak ellenpólusaként maradhatunk az évek óta favorit piros rúzsnál, de fokozhatjuk is a hatást, ha még ennél is feltűnőbb gótikus szájakat rajzolunk magunknak.