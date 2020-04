Bőven akadnak olyan hírességek, akik az ötvenhez közel - vagy azon is túl - döntöttek úgy, hogy családot alapítanak.

Ahogy haladunk a korral, úgy változnak a szokások is. Míg korábban egy negyven feletti nőnek már felnőtt gyerekei voltak, úgy manapság az is simán belefér, ha valaki még csak ekkor kezd bele a családalapításba. Persze a szakemberek szerint továbbra is célszerű az első gyermeket 30 éves kor alatt világra hozni. Az élet azonban nem ilyen fekete és fehér,

ahogy a sorsunk sem rendszerezhető egyetlen excel táblázatba. Egyre többen vannak, akik fiatalon nem találják meg életük párját, így esélyük sincs arra, hogy harminc környékén gyermeket szüljenek. Ahogy olyanok is akadnak, akik fiatalon és idősebb fejjel is szeretnék kipróbálni az anyaságot, mert kihívást és örömet lelnek benne. Nem beszélve azokról, akik például egy új házasság miatt gondolkodnak el egy kisbabán. Akármelyik is legyen éppen porondon, mindenkinek megvan a saját története és a nyomós oka arra, hogy miért ötven körül szült gyerek. Jöjjön most példaképp 5 olyan híresség, akik szintén "későn" szültek.

Holly Hunter

A 62 éves színésznő már fiatalabb korban is az anyaságról álmodozott, de az első házassága alatt ez nem adatott meg neki. A másodikban azonban már igen, ráadásul kétszeresen - így történt, hogy 47 évesen ikreknek adott életet. Az Oscar-díjas sztár és párja, Gordon MacDonald, színész annyira óvták a sajtótól a magánéletüket, hogy sokáig még azt sem árulták el, milyen neveket választottak a babáknak. Ez sokak szerint furcsa viselkedés, de talán még mindig jobb annál, mintha a nyilvánosság előtt cseperednének fel.

Rachel Weisz

Az 50 éves szépségnek már volt egy fia az előző házasságából, de úgy döntöttek Daniel Craiggel, hogy vállalnak egy közös babát is. Nem foglalkoztak azzal, hogy nem fiatalon hozta őket össze a sors, és utólag visszanézve jól is tették. A homár sztárja 48 évesen adott életet közös gyermeküknek, ám a terhesség után azt nyilatkozta: soha többé nem akar szülni. Elmondása szerint az első gyermeke születésének idején sokkal alkalmazkodóbb volt - lelkileg és fizikailag is. Sokak szerint azonban jót tett neki a várandósság, külsőre egészen kivirult a babától. Mikor szülés után egy hónappal ezt a fotót posztolta, rengeteg elismerést kapott.

Kelly Preston

Ahogy azt mindannyian tudjuk, John Travolta és Kelly Preston 16 éves fia 2009-ben hunyt el szívleállásban. Az autista tinédzsert egy nyaralás során érte utol a halál, tragikus hirtelenséggel. A híres színész időről-időre megemlékezik szeretett fia elvesztéséről. A fiú halálának 7. évfordulóján Travolta megható sorokat írt ki a közösségi oldalára. Habár a házaspárnak volt már egy lánya is, jó ideje próbálkoztak egy harmadik gyermekkel. Ezért mindketten nagyon boldogok és meglepettek voltak, mikor nem sokkal a fiuk halála után Kelly megtudta, hogy ismét áldott állapotban van. John akkor úgy fogalmazott: áldottnak érzi magukat, amiért a sors újból megajándékozta őket egy kisbabával.

Beverly D'Angelo

Az ikonikus sztár 46 éves korában fogadott örök hűséget Al Pacinónak, házasságuk azonban 5 év után sajnos véget ért. A szerelmes évek alatt azonban egy ikerpár szüleivé váltak, akik a színésznő 50. születésnapja előtt pár nappal érkeztek a világra. A gyerekek azóta már felnőttek, de a családról azért így is lehet hallani. Két éve például letartóztatták a lányukat, mert drog és alkohol befolyásoltsága alatt vezetett. Aztán a sztárapukát is a szájára vette a világ, amiért 77 éves korában 38 éves barátnője volt. Beverly felett azonban mintha nem múlna az idő. Ezen a 2019-es fotón például kifejezetten bomba formában van.

Janet Jackson

Köztudott volt, hogy az énekesnő már jó ideje szeretett volna kisbabát, de az élet úgy alakította, hogy erre a csodára 50 éves koráig várnia kellett. Pár nappal azelőtt, hogy hivatalossá tette volna hírt, szemfüles paparazzik lencsevégre kapták, majd a People Magazin egy igen elegáns fotóval közölte a nagyvilággal az örömhírt. A sztár várandóssága kapcsán több pletyka is felmerült, többek között az is, hogy ikreket hord a szíve alatt - ugyanis több, mint 30 kilót hízott a 9 hónap alatt. Szerencsére azonban sem a babának, sem az édesanyjának nem lett egészségügyi károsodása, így azóta ő is a boldog édesanyák táborát erősíti.

Brigitte Nielsen

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, Brigitte Nielsen és a nála 15 évvel fiatalabb Mattia Dessi már sok éve tervezték a gyermekvállalást, ezért még a lombikbébi programba is belevágtak. Az akkor 45 éves Brigitte azt nyilatkozta, hogy őt a gyerekek éltetik igazán, ezért mindent meg fog tenni azért, hogy ötödjére is anyává válhasson. Végül a sors fejet hajtott a kérésük előtt, és 54 éves korában egy kislánnyal ajándékozta meg őket. És hogy vajon milyen érzés öt gyermek édesanyjának lenni, erről csak ő tudna nekünk beszámolni. Valószínűleg jó és rossz is egyaránt.