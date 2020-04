Kiszel Tünde is fontosnak tartja, hogy csak akkor mozduljon ki otthonról a járvány idején, ha nagyon fontos elintézni valója van. A naptár díva már megmutatta, hogy csinosítja magát a karantén idején, most pedig büszkeségét, Donatellát is láthattuk.

Kiszel Tünde és lánya meglepően jól bírják a karantént, új recepteket próbálnak ki, olvasnak, sorozatot néznek és minden nap tornáznak, Donatellának a barátai viszont nagyon hiányoznak.