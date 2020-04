A koronavírus-járvány miatt az Egyesült Királyságban is bezártak az iskolák, azonban azok a gyerekek, akiknek a szüleik a frontvonalban dolgoznak, továbbra is járhatnak iskolába. Vannak tehát olyan pedagógusok, akik a járvány ellenére is dolgoznak: Vilmos és Katalin az ő munkájukat köszönte meg.

Katalinék az Anglia északnyugati részén található Lancashire-i iskolába jelentkeztek be -írja a Cosmopolitan.

„Óriási köszönetet szeretnénk mondani nektek, srácok, mindazért, amit tesztek. Kérlek, továbbítsátok a köszönetünket minden munkatársatoknak és az önkénteseknek is. Nagyon fontos munkát végeztek"– mondta Vilmos herceg.