Schell Juditot kezdetben a táncművészet felé vitte az élet, így korábban elképzelhetetlennek tartotta, hogy valaha is színészi pályára lépjen.

Az ország egyik leghíresebb színésznője tucatnyi színdarabban és számos filmben láthatták már a nézők, pedig sokáig nem a színészet volt az ő legnagyobb álma. Táncos szeretett volna lenni.

„Nem erre vezetett az utam, hanem a tánc felé. Nekem a tánc volt az, ami lefoglalta az időmet, berakott egy csőbe és nem tértem ki belőle. Más nem is nagyon érdekelt, az pedig, hogy színpadon megszólaljak...? Elképzelhetetlen volt számomra. Egy vonatjegyet is alig mertem kérni, a telefonban is alig lehetett hallani"- kezdte mesélni az Ülj mellém! videosorozat legújabb epizódjában.

A színésznő rajong a hivatásáért, de nem árul zsákbamacskát: a pályakezdőknek a szakma minden szépségéről és nehézségéről kendőzetlenül beszél.