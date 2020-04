A szakértők eddig úgy vélekedtek, hogy a koronavírus elleni vakcina kifejlesztése minimum egy évet fog igénybe venni, most azonban úgy tűnik, akár szeptemberre is kész lehet az oltóanyag. Az oxfordi egyetem vakcinológus professzora, Sarah Gilbert 80 százalékig biztos abban, hogy a kutatócsoportja által kifejlesztett vakcina hatásos lesz, és szeptemberre elkészül. – írja a The Sunday Times.