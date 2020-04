Közgazdász vagyok, de a szakképzésem már elavultnak számít. Nem dolgoztam a szakmában, mert nem volt rá szükségem. Igazából most sem hosszú távú munkában gondolkozom, hanem átmenetileg tenném le a mikrofont, amivel áthidalhatjuk a nehéz időszakot és életben tudunk maradni. Hiszen nekünk is pénzért adnak mindent. Sokat autókázom, közel kétmillió kilométert levezettem már. Nagyon szívesen mennék személyi sofőrnek. Ezzel én is jól járnék, és az utasaim is, akiket igény szerint énekléssel is szórakoztatnék – mesélte Bebe a Ripost-nak.