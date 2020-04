Mindenki kedvenc sorozata a Dallas 1978-ban startolt el Amerikában, hazánkban pedig 1990-ben kezdték vetíteni. A színészek világhírűvé váltak, milliók rajongtak értük.

Az idő azonban felettük is eljárt, némelyikükre rá sem lehet ismerni. A Lucyt alakító Charlene Tilton például rengeteg plasztikai műtéten átesett, és teljesen megváltozott az arca – írja a Noizz.hu

A színésznő idén decemberben tölti be 62. életévét. A sikert hozó szerepet 1979-ben kapta meg, 1980-tól pedig játszott a Dallas spin-off sorozatában a Knots Landingben is. 2001-ben a Korábbi Gyermekszínészek életműdíját is megkapta Lucy Ewing szerepéért. Majd a TNT által újraindított Dallas sorozatban tért vissza 2012-ben.