A szexi énekesnő mostanában egyre nyíltabb a rajongóival. Év elején például az alkoholizmusáról vallott. Elmesélte, hogy volt idő, amikor folyamatosan ivott, és előfordult, hogy arra sem emlékezett, ki öltöztette fel a két gyerekét. Ezzel igencsak megosztotta a rajongókat: volt, aki értékelte az őszinteséget és azt, hogy változtatott az életén, mások pedig elítélték, tök mindegy, mit tett azóta.

Most is hasonlóan őszinte dolgot tett, bár ez kevésbé nagy horderejű, mint mesélni egy függőségről. Smink nélküli fotót posztolt, ráadásul tetőtől talpig otthoni, takarítós szettet viselt. Ezzel is azt akarta megmutatni, hogy mennyire hétköznapiak tudnak lenni akár a legnagyobb sztárok is. A rajongók többsége imádnivalónak találta őt ezért.