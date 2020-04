Pirner Alma imád utazni, és szeret a világ különböző pontjain szexiskedni. Nem olyan régen Thaiföldről jelentkezett be a követőinek, egy elég erotikus popsi fotóval. Nem is csoda, hogy sűrűn posztol magáról, hiszen rengeteg munkája van abban, hogy ilyen jól néz ki.

Most azonban neki is fel kell hagyni az utazásokkal, így Almának sem marad más, csak a nosztalgiázás. Ezért egy 1,5 hónappal ezelőtt készült vízparti fotót posztolt, és természetesen most is megcsodálhatjuk a sztár tetőtől talpig izmos, formás alakját.

"Hiànyzik, bevallom, hiszen sok-sok terv és uticèl volt idénre is, amit felülírt a helyzet...így marad a nosztalgia, és az álmodozás, vajon hová és mikor mehetünk legközelebb. A szabadság alapvető (kellene hogy legyen) az ember életében, most pedig, hogy elvesztettük, talán még jobban fogjuk értékelni. (A fotó 1,5 hónapja készült)" - írja a kép alatt.