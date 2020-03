Pirner Alma is kétségek között vágott bele thaiföldi nyaralásába, ám 10 nappal később úgy érzi, jó döntést hoztak. Mindezt pedig egy bikinis, popsi villantós fotó alatti kommentben fejtette ki.

"Sokan kérdezték, amikor 10 napja útra keltünk, hogyhogy el merünk indulni ebben a helyzetben... Bennem is volt aggodalom, de nagyon jó döntes volt, hogy nem mondtuk le az utat. Itt teljes nyugalom van és biztonság, semmi pánik, és nagy odafigyelés. Minden plázában/reptéren lázat mérnek egyesével, vagy hőkamerás kontroll van. Mindenhol kirakva a kézfertőtlenítő, aki akar, tud maszkot venni és hordani, és szerencsére nagyon nyugodt, tömegtől és zsúfoltságtól mentes helyeket választottunk, ahol 10 méteres körzetben általában senki nincs körülöttünk. Mivel online vállalkozást vezetek, az ügyfeleimmel is így tartom a kapcsolatot, ha pedig esetleg otthon szigorodik a helyzet, "home office"-ból akkor is megy minden. Keep calm&relax! Az a legjobb immunerősítő." - írta Alma.