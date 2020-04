A színésznő a Story magazinnak adott interjújából kiderült, volt már terhes, de egy szörnyű orvosi beavatkozásnak "köszönhetően" már soha többé nem lehetett kisbabája, ami sokszor a válásainak a fő oka volt.

„Voltam várandós többször is, utoljára éppen terhességem alatt kaptam el a rubeolát, és el kellett venni a magzatot. Ám olyan beavatkozásra került sor, hogy utána már soha többet nem lehetett gyermekem, amit akkor senki nem közölt velem. Mindez 1963-ban történt. Elkezdtem szedni az antibébi-tablettát, egészen pontosan tíz éven keresztül. Aztán abbahagytam, hogy jó lenne most már, ha jönne a baba. De nem jött, és a válásaimban és újraházasodásaimban ez is szerepet játszott. Mert azt is gondoltam, talán a másikban van a hiba, hiszen én termékeny vagyok, én voltam már várandós. Aztán amikor megtudtam, hogy úgy vették el tőlem a magzatot, hogy sohasem lehet gyerekem, nehéz volt feldolgozni és beletörődni"- árulta el a Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színésznő.

A színésznő, azonban 35 éve él együtt Fonyódi Péter pszichológussal, a Corvina együttes egykori dobosával. Aki után eleinte abszolút nem érdeklődött, sőt kifejezetten antipatikus volt számára: