Egész napos gyerekricsaj mellett home office-ban dolgozni maga a lehetetlen küldetés. Pedig most sok családnak meg kell ugrania ezt a lécet, ha törik, ha szakad. Hogyan? Precíz szervezéssel, nagyon sok kompromisszummal és még ennél is több türelemmel.

Otthonról dolgozni nem csupa móka és kacagás, végtelen kávé- és ebédszünet, ahogyan azt sokan gondolják. Gyerekkel pedig inkább egy túlélőtúrára hasonlít az egész, mintsem valami önfeledt nyaralásra, főleg, ha – akárcsak a jelenlegi helyzetben – nem látni a fényt az alagút végén, azaz senkinek fogalma sincs arról, mennyi ideig kell tartani a frontot összezárva egy vagy több gyermekkel szülőként és munkaerőként is helytállva. Valahogyan mégis meg kell oldani a problémát, ezt pedig csak bizonyos szabályok betartásával és betartatásával lehet.

Pontos tervezés

Ez most nem a spontaneitás ideje. Előfordulhat, hogy az első pár hétben még lehetett kicsit lazulni vagy ötletszerűen végezni a napi feladatokat, de ahogy repül az idő, úgy kell mindenkinek rádöbbennie, hogy szervezés nélkül kivitelezhetetlen gyerek mellett hatékonyan dolgozni. A legjobb, ha van egy heti program, majd az összes feladatot napokra lebontva is megtervezi a család,méghozzá írásban, hogy az egész hét folyamán segítségül szolgáljon. Ebbe ne csak a konkrét munka szerepeljen, hanem minden elvégzendő heti feladat. Mikor és melyik nap kell mosni, főzni, takarítani, a nap melyik szakaszaiban van a konkrét „munkaidő" és kinek mi a dolga.



Munkamegosztás

Nem feltétlenül az a cél, hogy ha eddig apa sosem pucolt wc-t, akkor most igenis ő csinálja meg – hatékonyságban lehet, hogy nem lenne túl jó döntés – inkább arról, hogy mindenki tudja, hogy mikor mi a feladata. Valahogy a család összes tagjának meg kell értenie, hogy ez most egy ilyen életszakasz, ehhez mindenkinek alkalmazkodnia kell. És ha délelőtt a szülők dolgoznak, akkor a nagyobb gyerek szépen foglalja el magát, a kicsi meg... hát igen, a kicsikkel kissé nehezebb ezt megértetni. Ilyenkor azonban a szülőknek kell dűlőre jutniuk, s kijelölni, ki mikor vigyáz a gyermekre. Ha az egyik szülő pesztrálta délelőtt – míg a másik nyugodtan dolgozhatott -, akkor a délutáni műszakot a másik szülőnek ildomos vállalnia – hogy a délelőttös is elvégezhesse az aznapi home office egy részét.



Jelöljük ki a munkaterületet



Nem lehet hatékonyan munkát végezni laptoppal az ölben a kanapén. Egyrészt, mert hosszú távon kényelmetlen – márpedig itt most nem 2-3 napi otthoni munkáról lesz szó -, másrészt a család többi tagjában azt az érzetet keltheti, hogy anya vagy apa csak netezik, s így őket is nehezebb lesz rávenni arra, hogy békén hagyják a bőszen excel táblákat gyártó szülőt. A legjobb, ha van dolgozószoba vagy egy olyan helyiség, ahova nyugodtan el lehet vonulni a home office idején. Ha erre nincs lehetőség, akkor marad az ebédlőasztal vagy a konyhapult, de mindenképpen tudassuk a családdal, hogy most ez a munkaterület, „belépni tilos!"



Kis csalás

Aki nem hajlik, az törik! Ez remekül illusztrálja a mostani helyzetet. Mindenkinek lazítania kell a korábbi szabályokon legyen szó a munkáról vagy az otthoni szerepekről, elvárásokról. Felesleges arra törekedni, hogy állandóan makulátlan tisztaság legyen a lakásban, egymás után kétszer is megeheti a család ugyan azt az ételt, netán még rendelni is lehet – bár egy jól összeállított heti menüvel is sok időt és energiát lehet spórolni. A gyerekeknek sem egyszerű ez az élethelyzet, nem árt velük is kissé elnézőbbnek lenni és életkoruknak megfelelően engedményeket tenni. Ha eddig tilos volt mesét nézni vagy számítógépes játékot játszani hétköznap, lazítsunk a gyeplőn. Érdemes megtervezni, hogy heti vagy napi szinten mennyi időt lehet engedélyezni ilyen elfoglaltságra és mikor van itt a „csalás" ideje. Mert ez bizony egy kis csalás a szülőnek is, hiszen míg a gyermeke mesét néz – mondjuk napi 2x30 percben – addig ő el tud küldeni nyugodtan néhány e-mailt. Fontos azonban, hogy a gyerekekkel is megosszuk, pontosan mikor van itt a lazulás ideje, mert így ők is tudják, mihez tartani magukat és nagy eséllyel elkerülhetőek lesznek a „csak még egy mesét", vagy az „én most akarok játszani" típusú konfliktusok.