Az otthonától pár lépésre támadták meg, és verték véresre Túri Xénia valóságshow sztárt. A nyaka és arca több helyen megzúzódott valamint felszakadt a szája és az orra is feldagadt.



"Smink nélkül, kócosan, melegítőben szaladtam le a kutyával még lefekvés előtt. Kétszáz méterre voltam a bejárattól, amikor találkoztam a csávóval. Mindig beszólogatnak, cuppognak, sajnos hozzá vagyok szokva. „Dögöljön meg a retek dögöd", kiabálta, és engem is lek.rvázott. Persze nekem sem kellett több, nagyszájú nő vagyok, én is visszaszóltam. A következő pillanatban ott termett és ütni kezdett. Védeni próbáltam magam, én is visszaütöttem, nem sok mindenre emlékszem, mert sokkot kaptam, így a rendőröknek sem tudtam pontos személyleírást adni. Ráadásul kamerás felvétel sem készült az esetről, így nem sok jóval kecsegtettek. Szerintem a csávó be volt drogozva" – mesélte Nia a Blikknek