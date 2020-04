Dr. Kemensei Gábor virológus, a PTE Szentágothai János Kutatóközpontjának munkatársa, és a Koronavírus Kutató Akciócsoport tagja, egy kimerítő posztban beszél a maszkhordás fontosságáról.

"Nyilvánvalóan maszkokból is sokféle létezik, és mielőtt valaki a részecskeszűrési képességen kezdene filozofálni ez a poszt nem erről szól. A professzionális maszkok professzionális használatának megvannak a szabályai, erről korábban szóltunk már a Virológia Pécs oldalunkon.



Itt egy jelenségről kell beszélnünk. A lakosság szerepéről a járvány fékezésében. Látva az utcán sétáló embereket, vagy a boltokban vásárlókat bárki megfigyelheti, hogy mennyire nincs a köztudatban a maszkok viselésének haszna. Szándékosan hasznot írtam, hiszen egy olyan eszközről és szokásról van szó amely ha nem is ad totális védelmet a vírus terjedése ellen, részlegesen igenis redukálja azt.



94 beteg és az általuk megfertőzött elsődleges kontaktok vizsgálata alapján a vírus ürítése a tünetek megjelenésekor és azt megelőzően a legnagyobb mértékű. Ez újra rávilágít arra a tényre, hogy mennyire fontos a tünetmentes betegek valamilyen szintű szerepcsökkentése a járványban (pontos arányuk egyébként egyelőre kevéssé ismert). A széles körben viselt, akár házi készítésű szövetmaszkok is nagyban tudnak ezen segíteni, hiszen hatékonyan fogják fel az akár beszéd közben is nagy mennyiségben képződő szájüregi folyadékcseppeket



Továbbra is fontos azonban érteni a lényegi megállapításokat:

A házi készítésű maszk egy másokat (részben) megvédeni képes eszköznek tekinthető, ha mi magunk még nem tudjuk, hogy esetleg fertőzünk. Ez széleskörű társadalmi használattal hasznos lehet a járvány fékezésében - erről szól a poszt. Nagyon fontos, hogy amennyiben betegek vagyunk NE menjünk közösségbe! A vírus aeroszolos úton történő fertőzése ellen csakis a professzionális maszk, megfelelő hordás mellett véd. - Ettől a nyílt utcán kevéssé kell tartani. Ez az a pont amit professzionális felhasználásnak kell tekinteni, ennek igazi jelentősége zárt terekben, egészségügyi ellátóhelyeken van, ahol fertőzött emberekkel lehet számolni és egyéb tényezők is segítik az aeroszolos terjedést (pl rossz szellőzés) - a professzionális felhasználásnak azonban komoly szabályai vannak ha jól szeretnénk csinálni." - Írja a szakember a posztjában.