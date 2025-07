Sorozatok, amiket muszáj megnézned, ha szereted a Szex és New York-ot!

Ha neked is a komfort sorozatod a Szex és New York, akkor tudod, milyen nehéz elszakadni tőle! Hiszen minden benne van, amire egy nőnek szüksége van: szex, divat, női barátságok, dráma, humor és a többi. Ha neked is hiányzik Carrie divatérzéke, Samantha szextanácsai, Miranda cinikus humora és Charlotte romantikussága, akkor ez a cikk neked készült!

Ha imádod a Szex és New Yorkot ezeket a sorozatokat látnod kell!

A Szex és New York sorozat folyamatos káoszos világa azért volt különleges, mert szerelmi drámák mellett reprezentálta a női barátságok minden apró, hétköznapi szépségét és nehézségét. De ha nosztalgiáznál kicsit, ebben a cikkünkben elolvashatod Samantha Jones legikonikusabb idézeteit! A sorozat folytatása az And just like that már nem a régi stylust és formát hozza, de jó hír, hogy a következő lista azonban nagyon haosnlít az eredeti Szex és New York ideológiához! Ezeket a karaktereket vagy egyből utálni vagy imádni fogod!

Sorozat lista Szex és New York fanoknak

Carrie Naplója (Carrie Diaries 2013-2014)

Egy mondattal meg fogunk győzni: Austin Butler egy tini romantikus sorozatban! A szexi szőke színész kevésbe ismert szerepe Carrie egykori első szerelme volt. A sorozat 2013-ban indult, de sajnos hamar elkaszálták. Ha igazán nagy Szex és New York rajongó vagy, akkor neked is látnod kell Carrie Bradshaw fiatalkori előzménytörténetét. Bár a sorozat pár dolgot megváltoztatott Carrie múltján, de így is élvezhető is hihetetlenül izgalmas. Carrie naplója megmutatja az ikonikus Szex és New York főszereplőjét, még a divatikon, szexújságíró korszaka előtt!

Merész Csajok (The Bold Type 2017-2021)

Ha van sorozat, ami igazán visszahozza a Szex és New York életérzést egy modern csavarral, akkor ez a sorozat az. Kezdjük ott, hogy a sorozatnak három főszereplője van és ennek a három nőnek az ikonikus, örökké lojális kapcsolatát mutatja be, mindezt egy női divatmagazinos munkakörnyezetben. A sorozat feszegeti a mai társadalmi problémákat, izgalmas szexuális témákat dolgoz fel és szoros kapcsolatban áll a divattal csak úgy, mint a Szex és New York. Ha imádod Az ördög Pradát visel filmet is, muszáj megnézned ezt a sorozatot!