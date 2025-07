Veszélyes nevelés: 5 szülői stílus, amit a pszichológusok is kritizálnak

Nevelni nehéz. Pont. A szülői lét tele van kéretlen tanácsokkal, bűntudattal, és azzal az állandó érzéssel, hogy valamit biztosan rosszul csinálunk. De mi van akkor, ha nemcsak kicsit hibázunk, hanem konkrétan olyan nevelési módszert alkalmazunk, amely pszichológusok szerint árthat a gyermek fejlődésének? Mikor megy át az egész veszélyes nevelésbe?

A veszélyes nevelés sokszor nem látványos, de mélyen befolyásolja a gyermekfejlődést és a szülő-gyerek kapcsolatot.

Forrás: Shutterstock

Melyik szülői stílus a legkárosabb? – A veszélyes nevelés nyomában

A veszélyes nevelés nem mindig hangos. Sokszor épp azok a szülői stílusok tűnnek „jól szándékúnak”, amelyek alattomosan rombolják a szülő-gyerek kapcsolatot, az érzelemszabályozást, és hosszú távon akár még a gyermek szorongását is kiválthatják.

Hogyan neveljünk kiegyensúlyozott gyereket?

A jó hír: nincs tökéletes szülő. A még jobb hír: nem is kell annak lenni. A kiegyensúlyozott szülői hozzáállás kulcsa az érzelmi intelligencia, a rugalmas határok, és az, hogy szülőként is tanulunk – akár a hibáinkból is.

A veszélyes nevelési stílusok felismerése már fél siker. Ha tudod, mire figyelj, máris tettél valamit a szülő-gyerek kapcsolat megerősítéséért.

Ezektől a nevelési szülői stílusoktól óvnak a pszichológusok:

Engedékeny nevelés – Amikor nincs „nem”

A gyereked a főnök? Gratulálunk, valószínűleg engedékeny nevelési stílust alkalmazol. Itt a szülő sokszor gyengédségből nem szab határokat, nem mond nemet, és nem állít fel következményeket. Bár a szándék jó – „én nem akarok olyan szigorú lenni, mint anyám volt” –, a gyereknek mégis szüksége lenne határokra.

A gyengéd szülőség önmagában nem probléma, de ha hiányzik mellőle a fegyelem és az autoritás, az gyermekkorban hisztihez, felnőttkorban pedig érzelmi szabályozási nehézségekhez és kapcsolati zavarokhoz vezethet.

Elutasító vagy elhanyagoló szülőség – A láthatatlan gyerek

Ez az a típusú veszélyes nevelés, amiről talán a legkevesebb szó esik, mégis a szülői stílusok egyik legártalmasabb formája. Az elutasító szülőség azt jelenti, hogy a szülő érzelmileg vagy fizikailag nincs jelen – nem figyel oda, nem támogat, és gyakran nem is tudja, mi zajlik a gyerek életében.