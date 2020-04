Szandi a személyes higiénia és a lakás mindennapos fertőtlenítése mellett, a kutyája tisztántartására is nagyon odafigyel.

Ahogy sok más sztár, Szandi és családja is önkéntes karanténba vonultak a koronavírus-járvány miatt. Az énekesnő és férje szigorúan betartják a kijárási tilalmat, és különös figyelmet fordítanak a higiéniás előírásokra. Az énekesnő minden nap takarít és mindent lefertőtlenít, valamint a család házikedvence sem ússza meg a gyakori fürdetést.