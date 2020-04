„Az első napokban azt mondtam Sanyinak, mi tuti elválunk, ha ennyit összezárva kell majd lennünk, minden magányos percet nélkülözve..." – írja Ildi, aki a koronavírus idejére egy negyedik emeleti panellakásba szorult a családdal.

"Pár hét elteltével nemhogy elválni nem szeretnék soha, de imádom, hogy egy családot alkothatunk. Együtt lehetünk, közösen tölthetjük az időnket. Kénytelenek vagyunk alkalmazkodni, és pozitívak maradni. Most életben tart a reggeli karantén torna, és a délutáni egyórás online edzésem, így nem érzem magam haszontalannak."

-folytatta Bárdosi felesége, aki bízik benne, hogy a veszélyhelyzet elhárulása után folytathatják új házuk építését, és nyáron már beköltözhetnek.

"Mi is bezártuk a konditermünket, nekem is deficit ez. De a pénz csak eszköz, és nem érdekel. Az érdekel, hogy lássam a gyerekeimet mindennap eleget, hogy legyen időm foglalkozni velük, és a feleségemmel is. Ez itt a lényeg, amire szerintem most sokan rájönnek."- nyilatkozta Bárdosi Sanyi a Borsnak.