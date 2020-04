Tóth Gabi mindig is büszkén vállalta szülési utáni alakját. Egy korábbi posztjában azt írta, szervezetünk óriási csodákra képes, ennek pedig maradnak nyomai, ám ez teljesen rendben van. Persze ettől függetlenül, ha magára néz, látja a változást, de rossz érzések helyett a kislánya jut erről eszébe.

Most azonban úgy tűnik, eljött a változás ideje, ugyanis a frissen posztolt fotóin már tetőtől talpig edzős szettben láthatjuk az énekesnőt. Aztán pedig a képek alatti rövid kis szösszenetéből egyértelműen kiderül, hogy valami most átbillent a lelkében:

"Azt hiszem ideje "visszarakni" mindent a helyére. Az utóbbi hónapokban gondolni sem bírtam a mozgásra... Mondjuk most is nehezen veszem rá magamat, de ideje, hogy a térdkalácsom visszakerüljön a helyére és ne a bokámon lógjon... A combomról is ideje ledolgozni a hasamat. Meglátjuk, meddig jutok. Lehet, hogy egy edzés után dobom el a gyakorlatokat és megint hónapokig nem mozdítom meg a fenekeme. De pont ez a lényeg.. A testünk jelzi, ha készen áll egy újabb megpróbáltatásra. Nem kell erőltetni semmit. Magam is látom, hogy mennyi feszes,naponta sportoló ember van... Becsülöm őket és motiválnak is! De szerintem senki ne érezzen lelkiismeret furdalást ha időre van szüksége, hogy elhatározza magát a testmozgásra. Csodálatosak vagyunk!"