Ashley Graham három hónapja adott életet első gyermekének . A plus size modell közösségi oldalán nem csupán a várandósságába engedett bepillantást, de lényegében mindent, ami az anyasággal összefügg, kendőzetetlenül láthatunk. Nincs ez másként a szülés utáni alak visszanyerésével sem.

Az újdonsült anya a szoptatást és a striáit sem kezelte tabuként, miért tenne másként a szülés utáni edzésével? 13 hete, hogy kisifa megszületett, és ő már el is kezdte teltebb, formás idomai visszanyerését. Számára a testmozgás azonban nem csak a külsőről, de a belsőről is szól, hiszen minden edzéssel töltött perc felfrissíti a lelket is.