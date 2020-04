Nincs jobb egy saját kis konyhakertnél, ahol a magunk által nevelt növények nem csak szépek, de bizony hasznosak is. A tavasz egyébként is a kertészkedés időszaka, a mostani bezártság alatt pedig igazi terápiás foglalkozás lehet, ha bogarászod kicsit az új kedvenceidet. De mit érdemes ültetni, nevelni, ami nem csak a lelkünknek kedvez, de még a konyhában is jól jöhet, a házipatikáról nem is beszélve.

Élj kertes övezetben, ahol saját veteményesed lehet vagy egy társasházban, amelynek a teraszán kialakíthatsz egy kis konyhakertet, netán egy erkéllyel sem rendelkező panelban, ha szeretnél néhány olyan növényt a környezetedbe, amelyek biztosan meghálálják a gondoskodást a levendula, a menta és a rozmaring neked való.

Szép, illatos és szinte mindenre jó

A levendula gyógy-, fűszer- és dísznövény is egyben, nem utolsó sorban pedig remekül mutat és manapság igencsak divatos. Míg korábban a levenduláról mindenkinek a molyriasztó jutott leginkább az eszébe, addig az utóbbi években igencsak elegáns karriert futott be ez az illatos, lila virágú kis növény. Levendulás limonádé, levendulás fröccs, levendulalekvár és társaikra, a különféle levendulás szépségápolási termékekről nem is beszélve. Nincs ezen mit csodálkozni, hiszen azon felül, hogy a lakásunk, teraszunk dísze lehet, rengeteg jótékony hatással is bír.



Miért érdemes levendulát nevelni? Mert:

erősíti az immunrendszert,

frissítően hat testre és lélekre egyaránt,

feszültségoldó és nyugtató hatású,

segíti az ellazulást és a nyugodt alvást,

antibakteriális, fertőtlenítő, gyulladást csökkentő hatása van,

kedvezően hat a pattanásos, gyulladásos bőrre,

hatékonyan kezeli a zsíros hajat,

és a gasztronómiában is felhasználható pl. szörpök, szirupok, teák, lekvárok, sütemények készítésekor.

Nem csak meghűlésre

A menta amilyen jelentéktelennek tűnik olyan sokoldalúan felhasználható, bár leginkább a rágóra vagy a fogkrémre asszociálnak a hallatán. Pedig a gyógyászatban, a szépségiparban és a gasztronómiában is igencsak kedvelt növény. Ráadásul könnyen szaporítható és nagyon kevés törődést igényel, így azoknak is ajánlott, akik nem éppen arról híresek, hogy órákon át csevegnek a lakás zöld kis lakóival.



Miért érdemes mentát nevelni? Mert:

görcsoldó és antibakteriális hatású,

remekül alkalmazható emésztési zavarok, puffadás esetén,

jó hatással van az epeműködésre,

elűzi az álmosságot és élénkít,

serkenti az agyműködést,

remekül alkalmazható meghűlés esetén tea vagy illóolaj formában is,

enyhíti a torokfájást és a köhögést,

jól alkalmazható fogyókúra esetén is,

valamint a konyhában is sokoldalúan felhasználható pl. szörpök, teák, koktélok, desszertek, saláták készítéséhez.

Aromás, egyszerű, természetes

A rozmaring első látásra könnyen összekeverhető a levendulával, s mivel mindkettő szép is, hasznos is, így nem érdemes választani közülük, neveljük mindkettőt bátran. Elsősorban a gasztronómia világából lehet ismerős, hiszen ősidők óta – főleg a mediterrán - konyha egyik alapvető fűszernövénye, de a szépségiparban és a gyógyászatban is szívesen alkalmazzák.



Miért érdemes rozmaringot nevelni? Mert:

nélkülözhetetlen fűszernövény, remekül illik húsokhoz, levesekhez, salátákba és különféle öntetekbe, mártásokba sőt még a virága is ehető,

antibakteriális, antioxidáns és gyulladáscsökkentő hatású,

illóolaja reumás panaszok enyhítésére is alkalmas,

javítja a vérkeringést,

a belőle készített tea epe- és vizelethajtó,

javítja az étvágyat,

illata elriasztja a szúnyogokat,

erősíti a hajat.

Ültesd kertbe, balkonládába vagy cserépbe őket, hidd el, nem fogsz csalódni bennük!