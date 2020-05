A cellulit - konyhanyelven narancsbőr - a bőr középső rétegén, a kötőszöveten áttüremkedő gödröcskéket jelenti. Kialakulásának legfőbb oka a tartósítószereket, transzzsírokat tartalmazó gyorsételek fogyasztása, hiszen ha végig gondoljuk, magától értetődő, hogy a szervezetünkbe került ételek minősége a bőrünkön is tükröződik. Bár a probléma összetett, van egy jó hírünk: némi odafigyeléssel te is tehetsz azért, hogy halványodjanak a kitüremkedések!

1. Sok folyadékNem lehet elégszer hangsúlyozni, milyen fontos a megfelelő folyadékbevitel. Ez legalább napi 2-3 liter szénsavmentes ásványvizet jelent, de a cukormentes zöld tea és gyógytea sem rossz választás. Ha már nagyon unod a vizet, dobd fel némi gyümölccsel, például citrommal, egy kis mentával vagy citromfűvel. Hidd el, ha napi 3 liter vizet megiszol, meghálálja a tested, ugyanis a sok folyadék hatására a bőröd feszesebbé válik, tested méregtelenít, és grátiszként még az éhségérzeted is csökken.

2. Mozogj!A rendszeres mozgás nagyon fontos. Ajánlott legalább heti háromszor félórát, de inkább egy órát sportolni. Ez lehet biciklizés, futás, tornázás,úszás, szinte bármi, ami jól megmozgatja a problémás testrészeket, ami leginkább a popsi és a combok. Ha edzőterembe jársz, akkor se hanyagold el a kardio gépeket, ugyanis ezek amellett, hogy növelik az állóképességedet, kiválóan égetik a zsírt. A súlyzós edzések hatékonyan építik az izmokat és feszesítenek, így a legjobb döntés, ha ezeket kombinálod. Fontos megemlíteni a jógát is, ugyanis ez az a sport, ami minden izomcsoportot átmozgat és serkenti a vérkeringést.

3. Felejtsd el a nassolást és táplálkozz egészségesen!

Ez egy kritikus pont, ugyanis a nők nagyrésze imád nassolni. Egy kis csoki, egy kis ropi, egy kis chips vagy egy finom pohár bor... Nos, ezek mind-mind közrejátszanak a narancsbőr kialakulásában, így ha biztosra akarsz menni, felejtsd el a nasikat és mondj le a káros szenvedélyekről is. A kávé, az alkohol és a cigaretta is elősegítik a narancsbőr kialakulását. Ha eleged van a csúnya gödröcskékből, érdemes átállnod az egészséges, kiegyensúlyozott táplálkozásra: fogyassz teljes kiőrlésű készítményeket, sok halat, friss zöldséget és gyümölcsöt, és felejtsd el a zsíros, cukros ételeket.

4. Használd bátran a narancsbőr elleni készítményeket!Vannak, akik hisznek bennük, és vannak, akik nem, de egy biztos: ártani nem árthatsz velük. Ezek a speciális készítmények a vérellátás és a nyirokkeringés fokozása révén elősegítik a salakanyagok kiürülését és a bőr alsó rétegeiben megbújó zsírsejtek lebontását is segítik. Ha látványos eredményt szeretnél elérni, érdemes 1-2 hónapon keresztül minden nap használni a narancsbőr elleni krémeket. Ezek ugyanis amellett, hogy fokozzák a sejtek anyagcseréjét, a salakanyagok és a méreganyagok elszállítását, csökkentik a nemkívánatos zsírlerakódást, a narancsbőr tüneteit és a zsírok beépülését a szövetekbe.

5. Csomagold be magad fóliába!

Az előző pontban említett narancsbőr elleni krémek és illóolajok hatását tekercseléssel is fokozhatjuk. Az olajakat tekintve tökéletes választás a fahéj, a citrom, vagy a grapefruit olaj, de számtalan cellulit elleni masszázsolaj is kapható a boltokban.

Használatuk előtt radírozd le a bőrödet, öblítsd le, majd töröld szárazra, és kend be alaposan olajjal vagy krémmel. Ezután jöhet is a tekercselés: alulról felfelé haladva tekerd be a combod és a csípőd, majd bújj be a meleg takaró alá, és relaxálj 30 percig. Sokan sportolás előtt csomagolják be magukat, ez sem rossz taktika, de az izzadás miatt sok esetben a fólia idővel lecsúszik a betekercselt területekről, ami nem túl kellemes érzés. Ha letelt a hatóidő, csomagold ki magad, és élvezd a bőröd puhaságát!

6. Szaunázz, amennyit csak tudsz!A szauna nemcsak méregtelenítő hatása miatt tökéletes választás. A szaunázás utáni hideg zuhany hatására felpezsdül a vérkeringés, fokozódik az izzadás, mindez pedig gyorsítja az anyagcserét és elősegíti a méregtelenítést.

A narancsbőr egyik leghatásosabb gyilkosa a rendszeres szaunázás. Ha fokozni akarod az eredményt, válaszd az infraszaunát: az infraszauna által kibocsátott infravörös sugarak ugyanis a bőr mélyebb rétegeibe hatolva fejtik ki hatásukat, így a méregtelenítés fokozottabban megy végbe, mint a hagyományos szaunában. Vannak olyan edzéstípusok, amelyek a különböző kardio edzéseket és az infraszaunázást kombinálják.