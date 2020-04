Amióta lakásunk foglyai vagyunk, az amúgy legaktívabban élő emberektől is gyakran azt lehet hallani, hogy nincs kedvük semmihez, hiába pihennek sokat, fáradtnak-fásultnak, motiválatlannak érzik magukat. Többen a leghétköznapibb tevékenységre is nehezen veszik rá magukat, és ha mégis, nem lelik örömüket benne. A bezártság nem csupán a fizikai közérzetünket befolyásolja negatívan, a mentális hatásai ennél még erőteljesebben jelentkeznek. A szociális távolságtartás azonban most fontos, úgyhogy semmiképpen nem a szabályok megszegésével, sokkal inkább az otthoni időtöltéseink minél örömtelibbé tételével kell küzdenünk az eltompultság ellen. De mit tehetünk, hogy a járványból mentálisan épen kerüljünk ki? Nagyon is sokat.

Mozogj mindennap!

Nem lehet eleget hangsúlyozni a sport fontosságát ezekben a nehéz hetekben, hónapokban. Ha eddig is mozogtál, de most abbahagytad, érthető, hogy hangulatzavarokkal küzdesz. Ne tedd, válassz magadnak egy olyan sportot, amit otthon is űzhetsz, és azt illeszd be a napirendedbe. Tervezd el, melyik nap mikor, és mit csinálsz, és attól ne nagyon térj el. Nem számít van-e éppen kedved hozzá, csináld, és amire véget ér az edzésed, szinte új embernek érzed magad. Ha korábban sem sportoltál, itt az idő, hogy rávedd magad: a mozgásszegény életmód "szobafogság" nélkül sem kedvez a hangulatodnak. Ne feledd, lustálkodni jó, de csak akkor, ha előtte tettél valamit a fittséged megőrzése vagy kialakítása érdekében.

Kelj fel és feküdj le időben!

Ha home office-ban végzed a munkád, akkor az esetek nagy részében ugyanúgy időhatárok között dolgozol, mint az irodában. Azonban az is előfordulhat, hogy egy nap alatt adott mennyiségű munkát kell elvégezned, nagyjából kötetlen időbeosztással. Ez egyrész nagyon jól hangzik, viszont hajlamossá tehet arra, hogy kicsússzon a kezeid közül az irányítás. Tervezd el, mikor állsz neki a feladataidnak, és határozd el, hogy meddig kell befejezned. A legjobb, ha időben felkelsz, épp úgy, mint ha munkába indulnál, és neki is állsz reggel a teendőidnek. Ennek megfelelően nem érdemes éjszakázni sem, mondván, reggel akkor kelek, amikor akarok. Ez persze akár igaz is lehet, de a fizikai és lelki egyensúlyod megőrzése érdekében mégis érdemes egy napirendet követni, amelynek része az esti lefekvés ideje is, amihez tartod magad.

Beszélgess, de ne legyél kényszeres!

Most, hogy egész nap alig vagy egyáltalán nem mozdulunk ki a lakásból a kapcsolattartásunk a telefonra, messengerre, videocsetre korlátozódik. Szuper jó, hogy a fejlett technika ezt lehetővé teszi, és ki sem kell mozdulnunk ahhoz, hogy láthassuk szeretteinket, de ne érezd kényszernek, hogy folyton kommunikálj. Ha eddig szívesen töltötted az idődet egyedül, most sem kell kötelezően utálnod a magányos elfoglaltságokat. Ha ilyen típus vagy, biztosan jobban bírod az otthonlétet, mint az aktívabb társadalmi kapcsolatokat igénylő barátaid. Eddig is mondtál nemet programokra? Hát persze. Nos, ezt most is bátran megteheted! Fontos, hogy azt tedd, amihez kedved van.

A sokat emlegetett énidő

Az énidő kifejezés valószínű már mindenkinek a könyökén jön ki, de ettől még fontos. Ha egyedül élsz, akkor persze éppen ebből van most a legtöbb, de ha kapcsolatban (és a gyerekeiddel) vagy, nagy az esély arra, hogy most mindketten (vagy az egész család) otthon vagytok. Ez klassz dolog, és jó, hogy több időt lehet szentelni a családi életnek, de ne érezd ufónak magad, ha olykor mindent megadnál egy-két csendes óráért. Nos, ha így van, ne legyen lelkiismeret-furalásod: beszéljétek meg, hogy ki, mikor és hogyan tud kiszakadni a folyamatos kommunikációból és mikor lehet egy-két csendes órája.

Olvass, nézz filmeket!

Hányszor hivatkozunk arra, hogy nincs időnk olvasni vagy belekezdeni egy filmbe, pláne sorozatba. Most a legtöbbünknek biztosan van. Száz százalék, hogy a te polcodon is lapulnak olyan könyvek, amelyeket eddig azért nem vettél le, mert úgy érezted, soha nem érnél a végére. Válassz szépirodalmat, ami nagy eséllyel kihúz a mindennapi monotoniából és segítségével egy teljesen más világban érezheted magadat az olvasás idejére. Ha önsegítő könyvekre vágysz, vegyél olyat a kezedbe, lehet, hogy számodra tényleg lapul bennük pár jó tanács, de nem biztos, hogy jó egész nap magunkkal foglalkozni. Ha eddig nem szeretted a sorozatokat, itt az idő, hogy belekezdj néhányba: napjainkban már nem csak gagyi, de minőségi szériák is elérhetőek (de még mennyi!). Arra persze érdemes figyelni, hogy egész nap ne a monitort bámuljuk.

Kertészkedj!

Ha panellakásban élsz, erre valószínűleg nincs túl sok lehetőséged, és arra sem biztatnánk, hogy most rohamozd meg a kertészeti boltokat virágpalántákért, de valami megoldás biztosan van. Ha élelmiszert vásárolsz, válaszd a piacot, ahol egyúttal néhány növényt is beszerezhetsz. Egy kis erkélyre vagy teraszra nem kell sok minden (így nagy anyagi áldozattal se jár), néhány kis virág azonban nagyon jót tehet a hangulatodnak. Egy szépen rendezett erkélyen a reggeli kávé vagy olvasás is jobban esik. Ha nincs erkélyed, néhány palántát az ablakpárkányon (csak úgy rögzítsd, hogy ne essen senkinek a fejére), a két ablak között vagy a gangon is nevelgethetsz. Lehet, hogy pont idén nem megy tönkre az a néhány kis paradicsompalánta. amivel eddig mindig befürödtél. Ha olyan mázlista vagy, hogy kertes házban élsz, akkor neked nincs sszükséged a kertészkedős tippjeinkre, anélkül is találsz magadnak tennivalót.

Próbálj ki új recepteket!

Mindig ugyanazt a 10 féle ételt főzöd? Nincs időd kísérletezni? Vágj bele! Egy jól elkészített újdonság változatosságot hoz a napodba, ha pedig elrontod, akár humor forrása is lehet a főztöd! Ne feledd, senki sem úgy kezdte, hogy mindenhez ért. Hajrá!