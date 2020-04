Hosszú idő után most kiderült, mi volt Freddie Mercury utolsó kívánsága.

Freddie Mercury életével és halálával kapcsolatban rengeteg cikk született már, hiszen hiába telnek az évek, nem bírjuk elfogadni az ikonikus énekes halálát. Írtunk már arról, hogyan teltek a híresség utolsó percei, és az is napvilágra került, hogy nézett ki a halála előtt.

Most pedig kiderült, mi volt a sztár utolsó kívánsága. Mercury egykori asszisztense - és közeli barátja -, Peter Freestone mesélte el a részleteket. Mint kiderült, Freddie a halála előtti időszakban már szinte semmit nem tudott megcsinálni egyedül, így közel mindenhez segítséget kellett kérnie.

Többek között ahhoz is, hogy ellátogathasson Kingstonba, és körbejárhasson még egyszer a régi otthonában. A Garden Lodge nagyon közel állt a szívéhez, máskor is visszatért oda, de ezúttal mintha érezte volna, hogy ez lesz az utolsó. Még egyszer végig nézte a festményeit, sőt, még azt is elmesélte, hogy egyik-másik képhez hogyan jutott hozzá - írta meg a Mirror.