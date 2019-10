1991-ben hunyt el a Queen énekese, a valaha élt egyik legnépszerűbb zenész, Freddie Mercury. A legjobb barátja, egyben egykori barátnője, Mary Austin is a közelben tartózkodott a tragédia idején. Most elmondta, mi történt az utolsó percekben.

Mary Austin és Freddie Mercury valaha együtt jártak, és azután is jóban maradtak, miután az énekes felvállata, meleg.

„Minden szeretőm megkérdezte, hogy miért nem léphet Mary helyébe, de ez egyszerűen lehetetlen. Az egyetlen barátom Mary, és nem is akarok mást. Számomra ő volt a feleség. Számomra ez házasság volt. Hiszünk egymásban, nekem ez elég" – nyilatkozott a nőről Mercury.

Amikor Mercury meghalt, Dave Clark volt vele, a Dave Clark Five énekese, de Austin is hamar a helyszínre ért. Clark azt mondta 2008-ban, hogy amikor az orvosok elmentek, már tudta, hogy mindjárt vége. „Egyedül maradtunk és amikor meghalt, lementem a földszintre, hogy elmondjam a személyi asszisztensének, Phoebe-nek, és a szakácsának Joe-nak. A volt barátnője, Mary Austin is átjött, én pedig felhívtam Freddie szüleit a hírrel. Békésnek tűnt. De hatalmas veszteség volt" – idézi Clarkot a Mirror nyomán a Ripost.