Egy kölyökkutya érkezése minden csalàdban ünnepnap. Fontos azonban felelősségteljesen átgondolni, hogy képesek leszünk-e megfelelően gondoskodni róla. Egy kutya nem csak kölyökkorban ígényel gondoskodást, felnőtt korában sem hanyagolhatjuk el. Ha mindent mérlegelve az új családtag mellett döntöttün, fontos néhány dolgot előkészíteni az érkezéséhez.

Készítsd fel az otthonodat!

Akár egy kisbaba érkezésekor, a kölyökkutyáknál is elő kell készíteni a terepet. Tegyük biztonságossá a helyet - nem is gondolnánk, mennyi mindenre kell odafigyelni. El kell távolítani a mérgező növényeket a környezetéből, ezekről az interneten listát találsz. A növények mellett a vegyszereket is gondosan el kell zárni, ha eddig elérhető helyen tároltuk őket, valamint az elektromos vezetékeket is biztonságosan el kell rejteni, nehogy megrágcsálja.

Ha van lépcső a lakásban vagy házban, annak az eltorlaszolását is időben ell kell végezni. Ehhez megfelelő lehet a kisbabák számára kitalált babakerítés is.

Távolíts el mindent, amit megrághat és lepisilhet. Az első időszakban el kell tenni a szőnyegeket, padlóvázákat és minden elérhető helyen lévő, törhető tárgyat. Készülj fel arra, hogy a kutyus az első hónapokban bepisilhet, ennek megfelelően gondolkodj előre.

Ha kertesházba érkezik a kutyus és kinti-benti háziállat lesz, tervezd meg, hol végezheti a dolgát. Ha van rá lehetőséged, alakíts ki előre egy számára használható részt, hogy már az elejétől oda tudd szoktatni. Ezzel a kettben lévő füvet is megmentheted a sárga foltoktól. A kertben is figyelni kell a mérgező növényekre, gödrökre, kerítésre, hogy biztonságosan tudjon játszani a szabad levegőn is anélkül, hogy baja esne.

Találd ki, hol fog aludni - az első napok nehezek lehetnek az anyukájától és testvéreitől elválasztott kicsinek, így fontos, hogy éjszakánként elérhető távolságban legyen tőletek.

Keresd fel az orvost!

Mielőtt megérkezik négylábú társunk, fontos felvenni a kapcsolatot a leendő állatorvossal, aki majd vizsgálni fogja őt a jövőben. Miután megkérkezik a kutyus a lehető leghamarabb vigyük el az orvoshoz egy általános kivizsgálásra, nehogy bármiféle rejtett betegsége legyen.

Szerezz be minden kelléket!

Egy kiskutyának szüksége van néhány alapvető használati tárgyra, amiket még az érkezése előtt célszerű beszerezni. Ilyen a kutyafekhely, étel-és italtartó, játékok, törölköző, az ápolásához szükséges szerek, fésű, pózár, hám és kutyatáp. Utóbbit mindenképpen egyeztessük a tenyésztővel, mert eleinte ajánlatos azt a tápot adni a kölyöknek, amihez hozzászokott. Csak lassan, fokozatosan szoktasd át arra az eledelre, ami szerinted számára a legjobb.

Készítsd fel a családot!

Ha olyan helyre érkezik a kutyus, ahol gyerekek vannak, fontos, hogy őket is felkészítsük a kis jövevény érkezésére. Egy kölyökkutya rengeteg türelmet és odafigyelést igényel. Erre a gyerekeket alaposan fel kell készíteni, nekik is meg kell tanulniuk, hogyan kell egy kutyával bánni, mit lehet és mit nem lehet tenni vele. Számítani kell arra, hogy egy 8-9 hetes kutyus mindentől fél, ami új számára, így kerülni kell a hangos beszédet és a hirtelen mozdulatokat is. Ha nyugodt és kiegyensúlyozott kutyát szeretnénk nevelni, oda kell figyelni minden apró tényezőre.