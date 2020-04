Oroszlán Szonját rengeteg filmben és színházi szerepben láthattuk már, ám a szőke híresség - a siker ellenére is - beleunt ebbe az életformába. Elmondása szerint még mindig a Valami Amerikához kötik, pedig azóta már millió dolog történt vele. Például szakmát váltott és nem is él már Magyarországon. Arról is mesélt, milyen irányt vett a magánélete: bevallotta, hogy számára nem működőképes az az általános értelemben vett szerelem, amihez a többi ember szokott.

"Nem úgy gondolom, hogy csak emberbe lehet szerelmesnek lenni. A boldogság forrása nem feltétlenül egyetlen személyhez kötődik. Voltam én már férjnél, a legnagyobb békében és barátságban váltunk el. Nekem nagyon erős mehetnékem van. Nem vagyok alkalmas arra az életformára, hogy összeházasodunk, lesz három gyerekünk és élünk boldogan, míg meg nem halunk... Ez nem az én utam, ez nem én vagyok" - mesélte Szonja a BEST Magazinnak.

De nem csak a szerelemben, a munkájában sem áll meg egy valami mellett csak azért, mert valamikor régen azt választotta. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy jelenleg Philadelphiában él, és miután állatorvosi asszisztensnek tanult, egy egyetemen kezdett el tanítani.

"Orvosi viziteket szimulálunk. Onnantól kezdve, hogy bejön a hallgató a kórterembe,figyeljük, hogyan kommunikál a beteggel, hogyan kérdez, empatikus-e, kedves-e, stb. A helyzetgyakorlatok után kiértékeljük a munkájukat, megbeszéljük, melyek az erősségeik, a gyengéik, min kell változtatniuk. Az egy dolog, hogy valakit meggyógyít az orvos, de hogy annak az embernek a lelkével, a pszichéjével is foglalkozzon, hogy a a beteg a lehetőségekhez képest jól érezze magát akár egy kellemetlen helyzetben is, arra van az egyetemen az a fakultáció, ahol én is dolgozom"