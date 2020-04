Az énekesnő épp a járvány kirobbanása előtt járt numerológusnál, aki már ekkor jelezte neki, hogy május végéig némi fennakadás várható az életében. Judy bizakodó, reméli, hogy hamarosan visszatérhet a színpadra, ám addig is a természetben töltődik fel családjával.

A kialakult helyzetben is próbál kiegyensúlyozott maradni, családja körében vészeli át a járvány sújtotta időszakot. Az énekesnő férjével és kislányával a természetben igyekszik feltöltődni.

"A férjem legalább annyira gyakran ragad horgászbotot, mint én – a járványmentes időszakban - mikrofont. Neki ez a szenvedélye, versenyekre is szokott járni. Most is hódol ennek a hobbijának, amíg ő horgászik, mi élvezzük a szabad levegőt" - mondta a Sláger FM 'Maradj otthon' videosorozatának legújabb részében Judy, akinek bár hiányzik a színpad, igyekszik optimista maradni.

"Volt már ehhez hasonló kényszerpihenőm, amikor Majszi megszületett. Az biztos, hogy a jelenlegi nem egy szokványos helyzet. Megpróbáljuk úgy felfogni, hogy kipihenjük a mögöttünk álló 22 évet és feltöltődünk az előttünk állókra. Most mindent behozunk, ami eddig kimaradt. Nem fogunk a kardunkba dőlni" - árulta el az énekesnő, aki bizakodóan tekint az elkövetkezendő hónapra.

"Nagyon kedvelem a számmisztikát. Pont ezelőtt, a járvány kirobbanása előtt jártam a numerológusomnál. Akkor azt mondta, hogy lát valami gubancot, május végéig. Elképzelésem se volt, mi lehet az, de most már tudom. Bár én igyekszem ezt nem gubancnak felfogni, hanem inkább egy kis pihinek" - mondta Pordán Petra műsorvezetőnek az énekesnő.