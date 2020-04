A rendszeres takarítás elengedhetetlen ebben az időszakban, de ügyelni kell arra, hogy betartsuk az előírt szabályokat. Szigorúan gumikesztyűben és folyamatos szellőztetés mellett érdemes a fertőtlenítést végezni! Hiszen némely tisztítószer maró hatású, gyúlékony, vagy akár mérgező is lehet.

A koronavírus elleni fertőtlenítésre szolgáló közkedvelt tisztítószerek egyik legismertebb és legelterjedtebb csoportja klórt tartalmaz. Azonban nem csak az ipari vegyszerekben fordul elő, hanem a háztartási tisztítószerekben is. Mely gőzének hosszas belélegzése már önmagában is veszélyes, de ha bármiféle savas szerekkel, például vízkőoldóval vagy citromsavval, ecettel kevered a klóros szert, a klórgáz szabadulhat fel, amely akár súlyos és halálos mérgezést is okozhat.