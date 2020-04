Meghan Marke beperelt egy újságot: azt állítja tönkretették az édesapja életét és elvették tőle is a magánélethez való jogát. Ám a hercegné többször is említést tett arról, hogy nincs jó viszonyban az apjával és nem is beszélnek. Vajon mi az igazság?

Egyre több az ellentmondás Meghan körül, ami a per folyamán igencsak döntő lehet. A botrány az apjának íródott levéllel robbant ki, miszerint a Mail on Sunday lehozta a Thomas Markle-nek írt személyes irományát. - írja a Ripost.

Azonban kiderült, hogy ő maga engedte meg a barátainak azt, hogy nyilvánosságra hozzák a lapoknak az apjához fűződő kapcsolatát. Emiatt jogosan tette fel az újság ügyvédje a kérdést: ekkor mégsem ragaszkodott annyira a magánélethez való jogához?

Sokan pedig azért nem értik a hatalmas balhét, mivel Meghan már 2 éve nem beszél Thomas Markle-el, ezért honnan is tudhatná, hogy a férfi ezt miképp éli meg. A per folyamán a Mail on Sunday követeli a hercegnétől, hogy bizonyítsa be, hogy a sajtó folyton zaklatta és megnyomorította az apját.

A legkellemetlenebb része a történetetnek pedig az, hogy Thomas Markle is felszólalt az ügyben, aki elárulta, hogy ő adta a levelet a lapoknak, mivel úgy érezte meg kell védenie magát.

Meghan azonban ezek után is az ellenkezőjét állítja és nem engedi, hogy rossz színben tüntessék fel.