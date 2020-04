Emily Ratajkowski ugyan a meztelenkedéséről híresült el, most mégis olyat mutatott közösségi oldalán, ami talán még merészebb, mint a legpucérabb fotói egyike.

A modell a karantén helyzetre való tekintettel kerüli a fodrászatokat, ám úgy érezte, egy hajvágás már ráférne. Nos, nem is tétlenkedett, levágta saját magának. A végereményről boldogan számolt be követőinek, és egy képet is mellékelt hozzá. Szerintünk szuper lett!