Előzőleg már írtunk arról, hogy járvány esetén miért is fontos maszkot viselni, ha emberek közé megyünk. Most azt nézzük meg, mire ügyeljünk fokozottan, annak érdekében, hogy értelme is legyen az egésznek. A Magyar Vöröskereszt és a WHO (Egészségügyi Világszervezet) útmutatása alapján a következőkre figyeljünk:



Előkészületek, felhelyezés, viselés

A legelső, amire nagyon ügyelni kell, maga a felhelyezés. A helytelenül felvett maszk ugyanis ahelyett, hogy megvédene, a fertőzés forrása is lehet. Egyrészt a kezünkön esetlegesen összegyűlt kórokozók miatt, másrészt pedig a nem megfelelő viselés miatt.

Az egyik fő szabály, hogy mielőtt a maszkhoz nyúlnánk, mindenképpen tisztítsuk meg a kezünket 20 másodpercig tartó szappanos kézmosással vagy alkoholos fertőtlenítővel.

Ha olyan maszkot szeretnénk viselni, amelyben merevítő is található, meg kell keresni a fémcsíkot. Ezt kissé megtörve, az orr vonalához igazítva, helyezzük a maszkot szorosan az arcunkra és kössük meg vagy helyezzük a fülünkre a pántokat - típustól függően. Fontos, hogy a maszk hézagnetesen fedje az arcot az orrtól egészen az állig! Viselés közben ne érjünk hozzá, mert a kórokozók beszennyezhetik, s így maga a védőeszköz válhat a fertőzés forrásává.



Eltávolítás

Az eltávolítás könnyebb, mint a felhelyezés, ám itt is akad néhány aranyszabály. Egyszerűen oldjuk ki a fej hátsó részén a pántokat vagy vegyük le a fülekről. Semmiképpen se érjünk a maszk elülső részéhez, mivel az szennyezett lehet. Az egyszer használatos eszközt azonnal dobjuk ki, ha többször használatos a maszk, akkor tegyük a mosógépbe és legalább 60 fokon mossuk ki, majd lehetőség szerint vasaljuk. Amennyiben például vásárlás után levesszük a többször használatos maszkot, zacskóba tároljuk, amíg haza nem érünk és ki nem mossuk. A maszk levétele után ismét tisztítsuk meg a kezünket legalább 20 másodpercig tartó szappanos kézmosással vagy alkoholos fertőtlenítővel.

Plusz tippek

A kézfertőtlenítést akkor is el kell végezni, ha a viselés közben hozzáérünk a maszk elülső részéhez!

akkor is el kell végezni, ha a a maszk elülső részéhez! Ha a maszk átnedvesedett , akkor azonnal ki kell cserélni egy szárazra!

, akkor azonnal egy szárazra! Az egyszer használatos maszkokat – nevükhöz hűen - csak egyszer lehet használni , utána azonnal ki kell dobni őket!

, utána azonnal ki kell dobni őket! Ha szemüvegesek vagyunk, vegyük le a szemüveget, helyezzük fel a maszkot, majd úgy tegyük vissza a szemüvegünket.

Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra, viseljük a maszkot helyesen!