Tóth Gabi nagyon hamar megtalálta magát az anyaságban. Olyannyira, hogy szeretne kistestvért is Hannarózának. Az énekesnő azt mondja, élete egyik legcsodálatosabb élménye volt a szülés, és annyira mély nyomokat hagyott benne, hogy szeretné megélni mégegyszer.

Látszik is rajta, hogy hatalmába kerítette az anyaság, mint női szerep. Minden mondatából, minden fényképéről árad a törődés, a gondoskodás. Erről árulkodik a most kirakott friss videója is, amelyben egy népdalt énekel:

"Születésnapi köszöntő:Nagyon szeretek népdalokat énekelni! Ez a dal Hannaróza kedvence. Úgy érzem, hogy ezekben a hetekben mindnyájan újjászületünk... Isten éltessen hát bennünket."