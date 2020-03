Tóth Gabi az anyaság minden percét imádja. Annak ellenére, hogy férjével, Krausz Gáborral megküzdöttek a gyermekért és nem volt könnyű teherbe esnie, nagyon bízik abban az énekesnő, hogy egyszer újra szülhet, szeretnének ugyanis még egy babát. Erről a Családvarázs című műsorban beszélt.

„A szülés a legfantasztikusabb dolog, amit átéltem. Most kezdtem el abba az állapotba jutni, hogy azon gondolkodom, nagyon örülnek, ha még egyszer átélhetném az anyaság csodáját. Mindig is a nagy család híve voltam, magam is ilyenben nőttem fel. Persze Hanni annyi újat mutat nekünk minden nap, fejlődik, egyre okosabb, szebb, és most ennek szeretnénk kiélvezni minden pillanatát" – idézi Tóth Gabi szavait a műsorból aBlikk.