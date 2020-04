Tünde is gardróbvásárt hirdetett, nem is akármilyet.

Kelemen Annácska után, most Kiszel Tünde is gardróbvásrárt hirdetett az Instagram-oldalán. Tünci még külön profilt is létrehozott a használt ruháinak, mely egy igényetlenebb turkáló hangulatát kelti. A rucikat egy függöny elé aggatva fotózza, melyeket „áron alul" kínál.