Sokan már nehezen találnak új elfoglaltságot az otthon töltött idő alatt, pedig ilyenkor érdemes nekiállni akár nyelvet is tanulni, vagy ismételni - hívja fel a figyelmet Németh Ildikó angoltanítási specialista a TV2 Több mint testŐr című műsorában. Ezzel nem csak a tudásunkat fejlesztjük, hanem a mentális egészségünket is, mert úgy érezzük, hogy valamilyen hasznos elfoglaltságot csinálunk, és még sikerélményünk is lesz, ha valóban a megfelelő otthontanulási módszert választjuk!