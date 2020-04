Főzés közben elevenítette fel agglegény életének egy-egy momentumát Emilio, aki még egy ételkölteményt is elnevezett arról az életszakaszáról, amikor falta a nőket. Mint mondja a hölgyek két dolgot kaptak tőle akkor: erotikát és gasztronómiai remekeket.

„Elhalmoztak a nők a figyelmességükkel. Volt, aki fellépés után virággal lepett meg, de az is előfordult, hogy parfümmel vagy csokoládéval kedveskedtek nekem. Persze egy-egy kapcsolatom eljutott odáig is, hogy én főztem a hölgynek. Agglegényként összedobtam egy jó marhapörköltet, amit imádtak. Vagy azt az agglegény csirkét, amit a mai napig készítek néha itthon. A férfitársaimnak is érdemes elkészítenie ezt, ugyanis ha egy hölgy megkóstolja ezt a fogást, biztosan számíthatunk arra, hogy tokától bokáig végigcsókolgatja majd a szakácsot. 20 éves korom körül erről szólt az életem" – emlékezett vissza Emilio, akinek felesége nem hagyta szó nélkül az énekes nosztalgiázását.



„Tisztában vagyok vele, hogy Emilioért odavoltak a nők, pláne akkor, amikor egymás után jöttek ki az első slágerei. Én azonban nem ebbe, az ismert Emilioba lettem szerelmes. Engem ez a világ és a vele járó csillogás nem kápráztat el. Pontosan tudom, hogy nagy fény mellett, nagy az árnyék. Emilio egykori szerelmei valószínűleg csak a sikeres előadót látták benne, én viszont Jellinek Emilt, akivel a mai napig szeretjük egymást, még ha néha a végtelenségig is ugratjuk a másikat. Pont, mint most! Még mielőtt nagyon magukkal ragadták volna az emlékek, heccből megkergettem egy kicsit a seprűvel. Hamar észbe is kapott, aztán ment minden tovább a maga útján" – mondta a Sláger TV-n látható Drága családom mai adásában Tina.