Mielőtt nekifutnál...Hiába vagy kezdő, a cipődnek profinak kell lennie! Sokan belesnek abba a hibába, hogy nem veszik komolyan a cipőt, és előrángatnak egy régi elnyűtt darabot. Sajnos ezzel hamar elmegy az ember kedve, mert megfájdul itt-ott. Tehát ezt semmiképp se bagatellizáld el! Olyan szaküzletbe látogass el, ahol hozzáértők segítenek kiválasztani, esetleg be is vizsgálják a lábadat. Nem mindegy, hogy milyen terepen akarsz futni, másrészt a lábfej formájához kell alkalmazkodnia a cipőnek. Mikor megvan a lábbelink, előtte kicsit járkáljunk benne, ne törje fel a lábunkat az első futás alkalmával.

Nőknek ajánlott használni sportmelltartót, ami megakadályozza a mellek mozgását, mivel az kényelmetlen, és fájdalmas lehet. Ezen kívül érdemes beszerezni olyan felsőt és nadrágot, amely direkt sportolásra való, és elvezetik a nedvességet, ezáltal nem tapadnak a testre, nem dörzsölnek a pamut ruhákkal ellentétben. Azok ugyanis szivacsként magukba szívják az izzadságot, és vizes ruhában futhatsz végig, ami nem túl kellemes érzés. Ha rákaptál a futás ízére, évszaknak megfelelően lehet bővíteni a kollekciót. Magadnak kell kitapasztalni, milyen időben, mit viselsz, azzal számolj, hogy 10-12 fokkal megemelkedik a hőérzet futás közben.

Futás előtt 1,5-2 órával ne egyél, azt megelőzően is igyekezz könnyebb, alacsony zsírtartalmú ételeket fogyasztani. Ha mégis éhes lennél mozgás előtt, kapj be egy banánt vagy egy müzli szeletet.

Vigyázz, kész, rajt!Lehetőleg puha talajon (fű, erdei út, futópálya), és semmiképp se emelkedően kezdjünk neki a futásnak, mert hirtelen megterheli a csontozatot.

Ne hagyd ki a bemelegítést, mert könnyen lesérülhetsz!

Az első futásodat ne akard belőni egy órára. Harminc percnél hosszabb idő nem tanácsos, de ennek a fele is bőven elég, ezt fokozatosan tudod utána növelni. Ne szégyellj sétálni közben, természetes, hogy egyből nem bírsz folyamatosan futni hosszú percekig. Váltogasd a pár perc sétát pár perc futással.

A légzés nagyon fontos. Sokan azt gondolják a helyes módszer, ha orron át be, szájon át ki lélegzel. Ám ahhoz, hogy elegendő oxigén jusson a szervezetedbe, nem elég csak az orron keresztül levegőt venni, használd a szádat is hozzá! Igyekezz a hasadba is lélegezni, ezzel elkerülheted a szúró érzést az oldaladban. Egy idő után már automatikusan be fog állni, és nem kell külön erre figyelned.

Sok kezdő futó beleesik abba a hibába, hogy túl gyorsan fut. Ha alig kapsz levegőt, zihálsz, lassíts. Kezdőként érdemes a légzésedhez igazítani a tempót.

Kezdetben fuss heti kétszer, majd fokozatosan növeld a gyakoriságot. Tanácsos mindig egy pihenőnapot tartani két futás között. Heti 3-4 alkalommal már szép eredményeket érhetsz el.



Erre figyelj, ha végeztél!Ne gondold, hogy a futás után extra kalóriamennyiséget kell magadhoz venned, pláne ha kezdő vagy, és nem futsz többet fél óránál. A folyadékpótlásról viszont gondoskodj. Akár közben is ihatsz pár kortyot, de ne vidd túlzásba. Végül a nyújtásról se feledkezz meg, hogy elkerüld a kellemetlen mellékhatásokat.