Noha négylábú kedvencednek nem kell minden nap fürdenie, de olykor náluk is elkerülhetetlen egy zuhany, hiszen valószínűleg szeretik a sáros, koszos helyeket, nem is beszélve a szagokról. Ezenkívül a rendszeres fürdetésre a bundája miatt is szükség van, mert így lesz ápolt. Illetve az élősködők elleni harcban is nagy szerepe van a tisztálkodásnak. Na de hogyan vágjatok neki a pancsolásnak, hogy az ne egy rossz élmény legyen mindkettőtök számára? Íme néhány tipp!