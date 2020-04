Hiába nem akart Vivi a válásáról beszélni, a Feleségek luxuskivitelben új évadának már az első részében szóba került, ami nem meglepő, hiszen kellően kardinális kérdés ahhoz, hogy beszéljenek róla.

A kétgyermekes szőkeség elárulta, hogy másokhoz képest nekik könnyű dolguk van, hiszen nincs közös vagyon, amin osztozkodniuk kellene, ráadásul a válókeresetet is együtt adták be. Persze az asszonytartás és a gyerektartás pont egy olyan téma, amiben meg kellett egyezniük, és a korábbi hírek szerint Fecsó az asszonytartásba nem egyezett bele.

Azt ígérte, vesz egy lakást az általa építtetett lakóparkban, amit közös gyermekük nevére írat, és az édesanya lesz a haszonélvező. Az ingatlan kiadásából havi 250 ezer forint körüli összeg jöhet be, Fecsó emellett fizet még havi 250 ezret, gyerektartás címszó alatt. Ám a lakásvásárlás azóta sem történt meg, a híres édesapa azonban most elárulta, miért nem:

"Az ígéretemhez, vagyis a megállapodásunkhoz természetesen tartom magam. Az ügyek előrehaladásáról most még nem tudok beszámolni, hiszen a koronavírus miatt kialakult jelenlegi helyzetben nem egyszerű lakást átíratni sem. És a vállalkozásaimban is kisebb probléma is nagyobb ennél, most azon dolgozom, hogy meg tudják a beosztottjaimat tartani" - írta meg a Bors.