Janicsák Veca nem szívesen mutogatja szeretteit, sem a férjét, sem a lányát. Pedig a híres énekesnő már 7 éve alkot egy párt Ladányi Jancsó Ádámmal, 2 éve pedig össze is házasodtak. A kislányuk születése után úgy tűnt, örökre véget ér a románc, de nem sokáig bírták egymás nélkül, azóta pedig boldogan élnek.

Ám ez a fiatal édesanya közösségi oldaláról nem derülne ki, hiszen elvétve látni csak egy-egy képet, amin a férje is szerepel - és ugyanez vonatkozik a kislányukra, Emmára is. Róla azért időközönként feltölt egy fotót, de az arcát nagyjából sosem lehetett látni. Egészen mostanáig, hiszen Veca legújabb klipjében Emma is szerepel.

"Ebben a rendhagyó helyzetben egy igazi családi klipet készítettünk Nektek, az otthonunkban, amit a férjem, Ábel forgatott, a testvére Jákob rendezett, és egy-egy képkocka erejéig a kislányom, Emma is feltűnik benne, aki a dalt ihlette" - írja a rajongói oldalán Veca.