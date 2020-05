Jamie Foxx

Jamie Foxx biológiai anyja 7 hónaposan hagyta el gyermekét, akit így a nagyszülei fogadtak be és neveltek fel. Érdekesség, hogy a színész nagyszülei sem vér szerintiek voltak, ugyanis Jamie anyját örökbe fogadták. A sztár később felvette a kapcsolatot a biológiai anyjával, sőt oda is költöztette magához őt, és a két húgát is.

Marilyn Monroe

Marilyn Monroe Norma Jeane Mortensen néven látta meg a napvilágot, és egyáltalán nem volt egyszerű gyermekkora. Biológiai anyja, Gladys Baker ugyanis mentálisan és anyagilag is instabil volt, biológiai apját pedig nem ismerte. Marilyn élete azután vált bonyolultá, miután Gladis zavarai miatt kórházba került: egyik nevelőotthonból a másikba költözött.

Steve Jobs

Steve Jobs biológiai anyja, Joanne Schieble katolikus német bevándorlók gyermeke, édesapja, pedig Abdulfattah Jandali pedig egy igen gazdag szír család leszármazottja. Gyermeküket azért adták örökbe, mert a lány szülei nem nézték jó szemmel a szerelmüket. Setve Jobs-t Paul és Clara Jobs fogadta örökbe.

John Lennon

A híres zenész hároméves volt, amikor a szülei elváltak. Mivel az apja többször próbálkozott, hogy rendbehozza a házasságot, de egyszer sem járt sikerrel, eltűnt a család életéből. Johnt egy ideig anyja nevelte, de őt a saját gyerekénél jobban érdekelte egy új hódoló, így végül John Lennont a nagynénje és nagybátyja fogadta örökbe.

Frances McDormand

A nagyszerű színésznőt két másik gyermekkel együtt fogadta örökbe egy lelkész a feleségével. Frances McDormand mindig hatalmas hálával és elismeréssel beszélt a szüleiről, akik felnevelték, ellentétben a biológiai szüleivel, akiket csak "fehér söprdéknek" nevezett. Később ő és férje is örökbe fogadtak egy kisfiút.