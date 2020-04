Azt egy ideje lehet tudni, hogy Hajdú Péter boldog és szerelmes, de a tévés mindeddig csak szűkszavúan nyilatkozott barátnőjéről, Eszterről. Most azonban elárulta, összeköltöztek.

"Már tíz hónapja vagyunk együtt, de a kapcsolatunkra csak azután derült fény, hogy lepaparazziztak minket a teqball-világbajnokságon. Egy ideje már együtt élünk, ez nem titok, de ehhez az kellett, hogy Esztit a gyerekek is nagyon jól fogadják" - nyilatkozta a Blikknek Hajdú.

"Az összeköltözés fokozatosan történt, idő volt, mire egyáltalán ott aludt nálam, a következő lépés az volt, amikor egymás után többször ébredtünk egymás mellett. Mint minden kapcsolatban aztán, ezek az alkalmak is egyre sűrűsödtek, de fontos volt, hogy a gyerekeknek bemutassam, mielőtt végleg összebútorozunk" - tette hozzá, valamint azt is elmondta, hogy válása óta nem Eszter az első barátnője, de az első, akit bemutatott a gyerekeinek is, tehát tényleg komoly a dolog.

"A kapcsolatunk elején megbeszéltük Petivel, hogy szűkszavúan nyilatkozunk, de az tény, hogy összeköltöztünk, és nagyon boldogok vagyunk. Van egy közös kiskutyánk, aki elképesztően eleven, sok feladat van vele, de rengeteg szeretetet és élményt ad cserébe" – nyilatkozta a lapnak Hajdú Péter kedvese, Eszter, akit a producer az RTL stúdiójában ismert meg, a Reggeli stábjának munkatársa.