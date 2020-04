A világjárvány miatt jótékonysági céllal futó Stars In The House című videósorozatban temérdek sztár az otthonából jelentkezik be, általában filmbeli vagy sorozatbeli kollégáikkal együtt, mintha összeállna egy produkció stábja.

Nemcsak jelenlegi sorozatok színészei, színésznői szerepeltek már közösen egy-egy adásban, hanem olyan klasszikusok szereplői is, mint a Taxi, a Frasier – A dumagép, a Született feleségek vagy épp a Dallas.

Josie Bissett (Jane Andrews Mancini)

Thomas Calabro (dr. Michael Mancini)

Marcia Cross (dr. Kimberly Shaw)

Laura Leighton (Sydney Andrews)

Heather Locklear (Amanda Woodward)

Doug Savant (Matt Fielding)

Grant Show (Jake Hanson)

Andrew Shue (Billy Campbell)

Courtney Thorne-Smith (Allison Parker)

Daphne Zuniga (Jo Reynolds)

A műsor április 28-án estétől – magyar idő szerint 29-én hajnaltól – lesz látható a show honlapján, illetve YouTube-csatornáján.