Aki az idei tavaszi szezonra tervezte az esküvőjét, az búcsút inthet a kiválasztott időpontnak, köszönhetően a koronavírus okozta világ-járványnak. Hazánkban is több hírességnek okozott már fejtörést ez a kérdés: Szabó Győzőék tavasszal álltak volna oltár elé, Majkáék pedig nyár elejére tűzték ki a nagy napot.

Pedig ha ők most New Yorkban élnének, akkor hamarosan lehetőségük nyílna online megtartani az esküvőjüket. Ugyanis Andrew Cuomo, New York-i kormányzó a napokban rábólintott arra a végrehajtási rendeletre, amely lehetővé és hivatalossá teszi az online kötött házasságot. Így a szerelmesek nemsokára már videokonferencia útján is házastársakká válhatnak - írta meg a Breaking News English.

"Nincs mentség, amikor a házasság kérdése merül fel. Házasodjanak a Zoom segítségével" - mondta Cuomo, viccesen.