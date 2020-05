Dobó Kata 50 napja van karanténban, megmutatta a követőinek, hogy néz ki most.

Mindenki azt várja, amikor végre kiszabadulhat a karanténból, de egyelőre Budapest és Pest megye lakói erre nem számíthatnak. Dobó Kata már 50 napja nem mozdult ki otthonról, most azt mutatta meg Instagram-oldalán a követőinek, mit visel otthon. "50 napja itthon. 50 napja ez a style. Fejem is..... Nem baj, kitartunk. #mosolyakartlenni. Már mindent elolvastam, és megnéztem, amit akartam. Most mi legyen? Nálatok mi a helyzet?" - írta Kata a fotóhoz.