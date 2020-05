A Glamour exkluzív interjút készített Lilivel, aki első kisbabáját hordja a szíve alatt. A járvány miatt ő és párka New Yorkból Connecticutba költözött, hogy megóvja magzatát.

"Örülünk, hogy így döntöttünk, mert ijesztően alakulnak a dolgok New Yorkban... Nem gondoltam volna, hogy valaha is kiköltözök Manhattanből, de a reggeli rosszullétek miatt kissé fullasztóvá vált a zsúfolt metropolisz. Természetközeli otthonba vágytunk és azt is választottunk. Itt nyitottabbak a terek, tisztább a levegő, víz is van a közelünkben. Benne volt a párom, ő is ezt tartotta ideális megoldásnak. Konzultációs cége van, amit otthonról, távmunkában is könnyen tud irányítani. Én is otthonról veszek részt a legtöbb castingon és a forgatások sincsenek helyhez kötve. A járvány idején nagyon sok mindenki kényszerül home office-ba, szerencsésen alakult, hogy most hoztuk meg ezt a döntést."

Lili és párja 11 évvel ezelőtt találkoztak, és bár a vonzalom már akkor is erős volt, és fél éven át randiztak, a munka miatt szerelme New Yorkba költözött, Lili pedig Los Angelesben maradt, hogy építse karrierjét.

"Nem sokkal azután, hogy szétváltunk a korábbi párommal két évvel ezelőtt, valahogy újra levelezni kezdtünk. A sok üzengetésből ismét lángolás és szerelem lett, végül elhatároztam, hogy New Yorkba költözök. Egy év leforgása alatt történt szinte minden változás az életemben. Azok a dolgok, amik addig lassan haladtak, felgyorsultak."

A színésznő a szakítás után megnyugvást és békét érzett, és biztos volt benne, hogy lépnie kell. Az elmúlt időszakban szakmailag is jól alakult Lili élete, és abszolút nem szorult háttérbe a karrierje a magánélete miatt.

"Megírtam és megrendeztem a kisfilmemet és volt pár nagyon izgalmas munkám is. Ohióban forgattam egy kisfilmet, Uncle Zsiga, azaz Zsiga bácsi címen, amelyben Gyabronka József játszotta a papámat. Közben esténként mesterkurzusokat tartottunk az Ohio-i Egyetemen és jobban megismertem pár magyar filmest, akikkel azóta más projekteken is elkezdtünk együtt dolgozni. Guatemalában forgattam egy nagyjátékfilmet, a Fuego-t, amiben a főszerepet kaptam Arturo Muyshondt és a mexikói színésznő, Iazua Larios mellett. Antiguába forgattunk, és a Fuego vulkán pont akkor tört ki, amikor megérkeztunk a helyszínre, mintha bennünket köszöntött volna.

Guatemalában meglepett a párom, csodálatos élmény volt, hogy utánam repült. Igazából már akkor terhes voltam, csak még nem tudtam róla..."Guatemala után Lili párjának Hollandiába kellett utaznia, de ő már érezte, hogy valami megváltozott a testében.

"...sejtettem, hogy valami nagy dolog történt, de meg akartam várni a teszttel... Mikor hazaért, megcsináltam a tesztet és... negatív lett. Legalábbis én annak láttam. Másnap megmutattam egy barátnőmnek, aki azt mondta, hogy „Lili ez a teszt pozitív, csak nagyon halvány a csík!". Akkor vettem még kettőt a biztonság kedvéért. Mind a kettőn ott volt a csík, de még elég halványan, viszont akkor már nem kételkedtem."

A színésznő és párja nem szeretné tudni, hogy kisfiút, vagy kislányt hord a szíve alatt, azt szeretnék, ha meglepetés lenne mindkettejük számára.

"Azt már biztosan tudom, hogy bábával fogok szülni egy úgynevezett birthing centerben a kórház helyett. Ott van lehetőség a kádban-szülésre is. Szeretnék minél nyugalmasabb és természetesebb szülést. Ebben remélem, hogy segíteni fog egy technika, a "hypno-birthing", amelyet most kezdtünk el tanulni a párommal."